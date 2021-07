Die Wörther Dammschule und die Integrierte Gesamtschule (IGS) in Kandel sollen ab dem Schuljahr 2022/23 Ganztagsschulen werden. Das wurde den Schulen und ihren Trägern mitgeteilt. Die Schulen hatten sich zuvor beim Land für die Einrichtung eines Ganztagsangebots beworben.

Die Schulen haben jetzt eine sogenannte Errichtungsoption nach dem seit 2002 laufenden Landesprogramm zum Ausbau des Ganztagschulnetzes erhalten. Um endgültig grünes Licht für den Start als Ganztagsschule in Angebotsform zu erhalten, müssen die mit einer Option ausgestatteten Schulen bis zum 15. März 2022 die vorgeschriebenen Mindestzahlen an Anmeldungen im Schuljahr 2022/2023 nachweisen. Im Grundschulbereich sind das 36 für den Ganztag angemeldete Schülerinnen und Schüler, in den weiterführenden Schulen 54.

Die Dammschule ist eine von sieben rheinland-pfälzischen Grundschulen, die die ab Sommer 2022 das Ganztagsangebot bekommen soll. Auch die Grundschule Edesheim ist dabei. Im Bereich der weiterführenden Schulen wird nur der IGS Kandel dies ermöglicht. Wenn alle Errichtungsoptionen eingelöst werden, gäbe es ab dem Schuljahr 2022/2023 landesweit insgesamt 762 Ganztagsschulen in Angebotsform oder in verpflichtender Form.