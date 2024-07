In einem Mehrparteienhaus in der Saarstraße in Kandel kam es in der Nacht zum Donnerstag gegen 2 Uhr zu einem Dachstuhlbrand. Die betroffenen Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen und wurden von der Verbandsgemeinde Kandel vorübergehend anderweitig untergebracht. Bei dem Brand, den die Feuerwehr löschte, wurde laut Polizeibericht niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Um die Brandursache zu ermitteln, hat die Staatsanwaltschaft Landau einen Sachverständigen beauftragt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Landau in Verbindung zu setzen, Telefon 06341 287-0, E-Mail: KILandau.K41@polizei.rlp.de.