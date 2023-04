Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer zur Arbeit gehen möchte und aus welchen Gründen auch immer nicht vollständig gegen Corona geimpft ist, der muss sich einem Test unterziehen. Für Deutsche, die in Frankreich wohnen, ist das aber nicht ganz so einfach.

Corinna Zimmermann wohnt in Niederlauterbach, kurz hinter der Grenze in Frankreich. Auf ihrem Weg zur Arbeit – sie ist bei der Buchbinderei Hruschka in Kandel beschäftigt – wollte