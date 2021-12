In den vergangenen Tagen wurden sowohl unter dem Personal, als auch bei Patienten in der Südpfalzklinik Kandel Infektionen festgestellt. Das teilte Geschäftsführer Frank Lambert jetzt mit. Das habe nun Konsequenzen.

Alle Betroffenen seien vor, beziehungsweise bei der Aufnahme oder Dienstantritt negativ auf das Virus getestet worden. „Da sich die Infektionswege derzeit nicht nachvollziehen lassen, haben wir uns dazu entschieden alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Patienten und Patientinnen nochmals mit einem PCR-Test auf das Corona-Virus zu testen“, teile Lambert am Dienstag mit. Bis zum Vorliegen der Ergebnisse habe man sich entschlossen, keine weiteren Patienten aufzunehmen. Mit den abschließenden Testergebnissen sei bis Ende der Woche zu rechnen.

Die Infektionswege seien deshalb so schwierig zu rekonstruieren, weil es bei der Virusinfektion eine Inkubationszeit gibt, die bis zu 14 Tage – in Einzelfällen darüber hinaus – umfasst. „In Folge dessen können Patienten zum Zeitpunkt des Tests negativ sein und während des Klinikaufenthaltes Symptome entwickeln“, so Lambert weiter. Erschwerend komme hinzu, dass Infizierte bereits 48 bis 72 Stunden vor Beginn einer Symptomatik als infektiös für andere Mitmenschen gelten. „Letztlich bleibt ein Teil der Infizierte ohne (typische) Symptomatik und wird daher nur bei routinemäßigen Tests als solcher erkannt.“ Am Standort Kandel werden derzeit die Covid-Intensivpatienten des Landkreises versorgt.