Bei dem jüngsten Corona-Ausbruch in der Kandeler Asklepiosklinik war die Geriatrie betroffen. Für Patienten bedeutete das auch, dass sie nun um das Weihnachtsfest zu Hause bangen müssen. Die RHEINPFALZ hat mit Michael Königs, Oberarzt der Geriatrie und Hygieniker, über den Ausbruch gesprochen.

Die Klinik in Kandel hatte am 14. Dezember mitgeteilt, dass sowohl unter dem Personal, als auch bei Patienten Infektionen festgestellt worden seien. In der Folge wurden alle Mitarbeiter und Patienten erneut getestet. Außerdem wurden keine Notfälle mehr aufgenommen.

Insgesamt waren 19 Patienten und drei Mitarbeitende auf der Station mit dem Coronavirus infiziert, sagt Michael Königs. Eine Patientin war ungeimpft, alle anderen hatten mindestens zwei Impfungen hinter sich. Sie hatten entweder einen milden Verlauf oder wiesen überhaupt keine Symptome einer Infektion auf.

Da die betroffenen Patienten zwischen 70 und 98 Jahren alt waren, wäre das vor einem Jahr noch ganz anders ausgegangen: „Vor der Impfung wäre ein Viertel bis die Hälfte davon gestorben oder auf der Intensivstation gelandet“, sagt Königs. „Dank der Impfung gab es insgesamt einen sehr positiven Ausgang.“ Der einzige Todesfall in diesem Zusammenhang hatte besondere Umstände: Der 98-Jährige hatte einen Oberschenkelbruch erlitten und war krebskrank. Eine intensivmedizinische Behandlung hatte er in seiner Patientenverfügung abgelehnt.

Positiv trotz negativen PCR-Tests