Der Männergesangverein Concordia Wörth hat in dieser Woche den zweiten Singstunden-Neustart hingelegt. Das traditionelle Wörther Sängerfest an Christi Himmelfahrt an der Grillhütte, verbunden mit einem Gottesdienst, muss aber zum dritten Mal in Folge ausfallen. „Wir sehen auch in diesem Jahr keine Möglichkeit, das beliebte Fest am 26. Mai auszurichten“, teilt Vorsitzender Jürgen Herbst mit. „Der Verein wird sich aber Gedanken machen, wie das vermutlich älteste Sängerfest an Himmelfahrt nächstes Jahr wieder stattfinden könnte.“