[Aktualisiert: 19. Juli 2024, 16.38 Uhr] Das Lkw-Werk von Daimler Truck in Wörth ist nicht von den weltweiten IT-Problemen betroffen. Das teilte am Freitag auf Anfrage eine Unternehmenssprecherin mit. Computersystemprobleme gab es nach RHEINPFALZ-Informationen hingegen im Global Logistics Center (GLC) von Mercedes-Benz in Germersheim. Eine Unternehmenssprecherin sagte in Stuttgart, das globale Produktionsnetzwerk sei teilweise betroffen gewesen und man kehre nun wieder in den normalen Schichtbetrieb zurück. Man habe mit dem IT-Dienstleister des Autobauers Maßnahmen entwickelt, die man bereits ausrolle und die diese Störungen behöben. Keine Computersystemprobleme vermeldeten auf Anfrage Stadt- und Kreisverwaltung Germersheim. Ursache der weltweiten Probleme war angeblich eine fehlerhafte Programmaktualisierung.