Kandel. Für seine landwirtschaftlichen Berufskollegen war er ein kenntnisreicher Interessenvertreter. Er war bestens vernetzt, nicht nur in der Region, und wusste sachlich zu argumentieren. Auch wenn es um strittige Themen ging. Am Freitag ist Christoph Blankenburg im Alter von nur 64 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit verstorben.

Von Fritz Hock

Der Diplom-Ingenieur hat auf der Leistenmühle in Kandel seit 1981 den letzten Schweinemastbetrieb im Kreis Germersheim geführt. Im Maschinen- und Betriebshilfsring Südpfalz war er seit 22 Jahren stellvertretender Vorsitzender. Dessen Tochtergesellschaft, die Agrar-Umwelt-Technik GmbH, verliert mit ihm den Vorsitzenden ihres Aufsichtsrates.

Christoph Blankenburg begleitete das Naturschutzgroßprojekt Südpfalz und war zuletzt Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft für die Flurbereinigung „Bienwald-Ost“. Immer wieder betonte er, dass die von ihm vertretenen Landwirte sich ihrer Verantwortung für die Natur durchaus bewusst seien. Er kannte die Interessenskonflikte zwischen Naturschutz und Landwirtschaft, war aber stets um einen Ausgleich bemüht.

Sein Interesse galt der Jagd, er war auch Ausbilder im Jagdrecht. Blankenburg war zudem Gutachter bei Grundstücksgeschäften für den Kreis Germersheim. Christoph Blankenburgs Eltern verloren Haus und Hof nach dem Zweiten Weltkrieg und ihr neuer Betrieb wurde später in der DDR enteignet. Die Familie floh 1961 nach West-Berlin. Blankenburg entdeckte früh die Liebe zur Landwirtschaft, doch nach dem Studium der Agrarwissenschaften musste er erst nach einem geeigneten Betrieb Ausschau halten. Das führte ihn in die Südpfalz, wo er von der Lage der Leistenmühle begeistert war, diese erst pachtete und schließlich kaufte, um hier seine Pläne in die Tat umsetzen zu können.

Die Beerdigung findet am Freitag, 5. November, um 14 Uhr auf dem Friedhof seiner Wahlheimat Kandel statt.