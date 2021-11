Der Christkindlmarkt in Kandel fällt der Corona-Pandemie zum Opfer. Wie Stadtbürgermeister Michael Niedermeier bei der Sitzung des Stadtrates informierte, sehe die Stadtspitze keine Möglichkeit, angesichts der hohen Inzidenzwerte im Kreis Germersheim einen Christkindlmarkt anzubieten. Man habe mehrere Alternativen geprüft. Bereits aufgebaute Verkaufsbuden sollen jedoch stehen bleiben, damit gegebenenfalls ein Dreikönigsmarkt stattfinden könne. Bei der Eröffnung des Oktobermarktes, der in abgespeckter Form durchgeführt worden war, hatte der Beigeordnete Michael Gaudier noch betont, dass man den Christkindlmarkt, wenn möglich durchführen möchte. Aber daraus wird nun nichts. Die Enttäuschung war Ratsmitgliedern und Zuhörern in der Bienwaldhalle deutlich anzumerken.