Wegen des Christopher Street Day 2026 in Karlsruhe finden in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 6. auf 7. Juni, verschiedene Veranstaltungen statt. Für die Abendveranstaltung im „Nachtwerk“ (Pfannkuchstraße 16) wird nach Mitteilung der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VDK) ein Bus-Shuttle angeboten, wofür kein Fahrschein benötigt wird. Die Busse verkehren zu folgenden Zeiten: Rondellplatz: 22 bis 23.30 Uhr alle 45 Minuten; ab Pfannkuchstraße: 22.45 bis 23.10 Uhr und 1.30 bis 3.45 Uhr ebenfalls alle 45 Minuten sowie 4.45 Uhr. Weitere Infos zum VBK-Fahrplan unter kvv.de/fahrplan/fahrplanauskunft.