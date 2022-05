Anfang Mai waren Pläne bekannt geworden, wonach unter einem Teil des Dachs des ehemaligen Möbelhauses Strohmeier-Gilb in Bellheim ein Sonderposten-, ein Drogerie- und ein Baumarkt angesiedelt werden soll. Pläne, die, zumindest in Teilen, weder in Rülzheim noch in Germersheim, wo sie in Gremien vorgestellt wurden, auf Zustimmung gestoßen sind. Noch nicht behandelt wurden die Pläne in Bellheim selbst. In der Gemeinderatssitzung forderte CDU-Fraktionssprecher Thorsten Metz nun nähere Informationen zu dem Vorhaben. Ortsbürgermeister Paul Gärtner (FWG) sagte, er wisse darüber nur, was in der Zeitung steht. Möbelhaus-Chef Matthias Gilb habe einen Antrag ans Land gestellt und für den Fall, dass er dort auf Widerstand stößt, angekündigt, dass er den Antrag bei der Ortsgemeinde erst gar nicht einbringen möchte. Rülzheim und Germersheim seien vom Land informiert und um eine Stellungnahme gebeten worden. Metz kündigte an, dass die CDU einen Antrag auf Information zu dem Vorhaben stellen wird.