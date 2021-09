Die CDU muss in der Stadt Wörth herbe Verluste hinnehmen. Bei den Erststimmen liegt ihr Wahlkreis-Kandidat Thomas Gebhart mit 29,3 Prozent (minus 10,8 Prozent) nur sehr knapp vor dem SPD-Kandidaten Thomas Hitschler (29,1 Prozent, plus 1,2 Prozent).

Bei den Zweitstimmen kommt die CDU nur noch auf 24,5 Prozent (minus 9,2 Prozent). Die SPD kann auf 29,1 Prozent (plus 4 Prozent) zu legen. Die Stimmenanteile der anderen Parteien: FDP 11,3 Prozent (plus 1,9), Grüne 11 Prozent (plus 4), AfD 10,8 Prozent (minus 4), Freie Wähler 3,8 Prozent (plus 2,7), Linke 3,3 Prozent (minus 2,7).