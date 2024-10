Den Erlös des Cocktailstands bei der Rülzheimer Kerwe in Höhe von 1400 Euro hat der CDU-Ortsverband geteilt und jeweils 700 Euro an die betreuende Grundschule Rülzheim zur „Erneuerung des Fuhrparks“ und an das Tagesbegegnungszentrum St. Elisabeth der Sozialstation Rülzheim zur Anschaffung von zwei neuen Ruhesesseln gespendet. Der Fuhrpark der betreuenden Grundschule soll unter anderem mit Kettcars erweitert werden. Damit, so die Ortsvorsitzende Lisa Dudenhöffer-Essert, könne „die tolle Arbeit der betreuenden Grundschule unterstützt werden und viele Grundschulkinder davon profitieren. Die neuen Sessel für das Tagesbegegnungszentrum sollen zwei bereits in die Jahre gekommenen Modelle ersetzen.