Seit Jahren entwickelt sich Bellheim baulich insbesondere gen Norden in Richtung Westheim. Nicht zuletzt um die Postgrabenstraße zu entlasten, wurde deshalb eine Nordrandstraße angelegt, die nahezu parallel zum Waldrand verläuft. Doch wie sich nun in der jüngsten Gemeinderatssitzung herausstellte, hat die Nordrandstraße einen Mangel: Ihr fehlt schlicht ein offizieller Straßenname. Seitens der CDU, die den Mangel publik machte, wurde bemängelt, dass, falls auf der gut frequentierten Straße etwas passieren würde, keiner genau sagen könne, wo er sich befindet beziehungsweise Einsatzkräfte nicht wüssten, wohin sie fahren sollen. Deshalb müsse sich an dem Zustand etwas ändern, sprich, ein Straßenname müsse gefunden und vergeben werden.