Die Stadt Hagenbach bietet Bürgerinnen und Bürgern Carsharing an. Der Ford Fiesta steht künftig zur Ausleihe am Bahnhof bereit. Das Angebot wurde in Kooperation mit dem Rülzheimer Autohaus Leibach realisiert. „Wir freuen uns einen Carsharing-Partner gefunden zu haben und so eine umweltfreundliche Alternative für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger anzubieten, die lediglich ab und zu ein Auto benötigen“, so Stadtbürgermeister Christian Hutter. Die Möglichkeit ein Auto zu teilen, richte sich an Menschen, die selten und unregelmäßig ein Auto benötigen.

Zukünftige Nutzer registrieren sich über die „Ford Carsharing“-Webseite oder über die Smartphone-App „FordPass“, wo die bundeseinheitlichen Preise eingesehen werden können. Danach erhält der Kunde seine Kundenkarte bei der Stadt im Alten Rathaus und beim Ford Autohaus Flick. Die Karte wird benötigt, um das Auto zu öffnen und zu verschließen. Hier erfolgt auch die Überprüfung des Führerscheins sowie die Vertragsunterzeichnung. Für die Anmeldung wird eine einmalige Gebühr von 9,90 Euro berechnet. Berechnet wird zudem die tatsächliche Nutzung über einen Zeitpreis und eine Kilometerpauschale.

Das ortsansässige Ford Autohaus Flick kontrolliert die Fahrzeuge regelmäßig. „Der Kunde erhält somit immer ein gereinigtes und gepflegtes Fahrzeug, mit dem er nur noch losfahren muss“, sagt Herbert Leibach, Geschäftsführer des Ford-Autohauses. Geplant sei, die Hagenbacher Carsharing-Flotte in Kürze um einen Ford Transit Custom zu erweitern. So könne etwa für den Transport sperriger Gegenstände auch stundenweise ein passender Transporter gebucht werden.