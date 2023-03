Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kerzenschein und Blaulicht als Kulisse für eine romantische Hochzeit gab es dann doch nicht am Freitagabend im Trausaal der Verbandsgemeinde. Auch wenn dies auf den ersten Blick eine ungewöhnliche Polizeimeldung glauben machte.

Wie in einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Landau am Samstagvormittag zu lesen war, ging am Vorabend, es war gegen 21.30 Uhr, bei der Polizeiinspektion Wörth ein Anruf einer besorgten Bürgerin