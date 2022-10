„Oropax“, die nie weg gewesenen Beauty-Ritter der Comedy, sind zurück. Die beiden Underdogs feiern ein buntes Gipfeltreffen der Sinnlosigkeit. Hierzu lädt der Kandeler Kulturverein „kukuk“ im 25 Jahr seines Bestehens für kommenden Samstag, 15. Oktober, 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in die Aula der Stadthalle ein. „Testsieger am Scheitel“ nennen Thomas und Volker, die „langsamsten Shootingstars der Comedy-Geschichte“, ihr neues Programm, in dem es um bestochene Zuschauer und bezahlte Verwandte geht, die die Show als „enorm lustig“ bewerten und ihr gar acht von fünf möglichen Punkten geben.

Info

Tickets gibt es im Büro des Südpfalz-Tourismus am Bahnhof, Telefon 07275 619945. Das Büro ist montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Online kann man sich Karten unter der Adresse www.pfalzshow.de/kukuk bestellen. Restkarten an der Abendkasse.