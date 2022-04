Wie viel Zeit er in seine Ehrenämter, in lokale, regionale, nationale und internationale Hilfseinsätze investierte, weiß der Bellheimer Heinrich Butz, den alle Heiner nennen, vielleicht nicht einmal selbst genau. Aber offensichtlich waren es so viele Stunden, dass sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier veranlasst sah, ihm das Bundesverdienstkreuz zu verleihen. Am Donnerstagnachmittag nahm Butz es aus den Händen von Innenstaatssekretär Randolf Stich in Mainz entgegen. Es waren vor allem das Deutsche Rote Kreuz und der Katastrophenschutz, die von dem schier unermüdlichen Einsatz des 70-Jährigen profitierten. „Ich kenne keinen Zweiten beim DRK, der das Ehrenamt so lebt wie er“, würdigte DRK-Kreisgeschäftsführer Thorsten Böttcher Butz’ Leistung. „Heinrich Butz hat während seines jahrelangen Einsatzes im DRK und beim Katastrophenschutz mehrere Tausend Menschen zum Thema Notfallnachsorge erreicht und viele motiviert, sich dieser schwierigen und herausfordernden Aufgabe anzunehmen. Diese Leistung verdient höchste Anerkennung“, sagte Staatssekretär Stich bei der Feierstunde.

Sein Berufsleben hat der verheiratete Vater von vier Kindern zu Beginn und am Ende bei der Kreisverwaltung Germersheim verbracht. Zwischendurch war Butz über 20 Jahre Verwaltungschef des Kreiskrankenhauses Germersheim. Dort hörte er auf, als die Klinik (heute Asklepios-Südpfalzklinik) privatisiert wurde.

