Ben Stoner (Neuburg) wurde bei der Jahreshauptversammlung einstimmig zum Vorsitzenden des Vereins der Briefmarkenfreunde Kandel gewählt. Er tritt die Nachfolge von Hans Hagenbucher an, der weiterhin als Schriftführer im Vorstand tätig ist. Beisitzer sind Matthias Huber und Wolfgang Lichtner, beide aus Kandel. Kassen- und Neuheitenwart ist wieder Jürgen Starck aus Bad Bergzabern. Dem Verein, der monatlich zu einem Tauschtag ins Bürgerhaus Minderslachen einlädt und jährlich einen Großtauschtag in der Bienwaldhalle organisiert, gehören 79 Mitglieder aus der ganzen Süd- und Vorderpfalz an.