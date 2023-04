Auf ungeklärte Weise ist am Dienstagabend ein Mülleimer in der Nähe des Bürgerparks in Brand geraten. Gegen 22.45 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Durch das schnelle agieren der Feuerwehr konnte laut Polizei eine Gefahr für Personen oder ein Übergriff des Feuers verhindert werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 07271 9221-0.