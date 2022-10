Brandstiftung ist vermutlich der Grund für den Brand in einer Wohnung im vierten Stock eines fünfstöckigen Mehrfamilienhauses in der Forststraße. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Der 40-jährige Bewohner der Räume wurde am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen schwerer Brandstiftung erlassen hat. In der Wohnung soll es mehrere Brandnester gegeben haben. Während der Brandermittlungen versuchte die Polizei den Bewohner zu finden, was ihr trotz Nahbereichsfahndung nicht gelang. Am späteren Mittwochabend hat der 40-Jährige bei einer Polizeidienststelle in Mannheim eine Information einholen wollen. Die Polizisten dort haben in Gewahrsam genommen.

Bei dem Feuer am Mittwoch kurz nach 13 Uhr entstand nach derzeitigen Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Durch die Feuerwehr wurden eigenen Angaben zufolge zwei Personen aus den Wohnungen oberhalb der Brandetage über das Treppenhaus in Sicherheit gebracht. Die restlichen Wohnungen wurden durch die Polizei kontrolliert und geräumt.