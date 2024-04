Den Besuch von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am vergangenen Dienstag in Kandel nahm der Erste Beigeordnete Michael Gaudier (CDU) zum Anlass, einen „Brandbrief“ zu überreichen.Darin berichtet er von der prekären finanziellen Situation der Stadt, die durch Rahmenbedingungen veranlasst sei, die von der Landesregierung gesetzt wurden. Stabilität und Verlässlichkeit des gesellschaftlichen Lebens in Kandel seien bedroht, man könne nicht mehr vernünftig planen und habe keine Gestaltungshoheit mehr. Der aktuelle Haushaltsentwurf sei nicht umsetzbar, weil er nicht ausgeglichen werden könne. Zu befürchten sei die Schließung von Einrichtungen wie Schülerhort, Stadtbücherei oder Jugendzentrum. Auch könne man kaum neue Investitionen tätigen oder Gebäude unterhalten, müsse Gebäude verkaufen. Man bitte die Landesregierung, die finanzielle Rahmenbedingung für die Kommunen überhaupt, nicht nur für Kandel, zu überdenken, schreibt Gaudier in seinem Brief.