Mit der Bestellung von vier erfahrenen Wehrleuten verstärkt der Kreis Germesheim sein Führungsteam im Katastrophenschutz.

Landrat Martin Brandl (CDU) und Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Christian Betzel ernannten im Führungs- und Lagezentrum in Bellheim mit Wirkung zum 1. Mai die beiden dienstältesten Wehrleiter des Landkreises zu Mitgliedern der Operativ-Taktischen Einsatzleitung (OEL): Alexander Ditz ( Verbandsgemeinde Kandel) und Andreas Magin (Stadt Germersheim) bringen einer Mitteilung der Kreisverwaltung zufolge ein „enormes Maß an Einsatzerfahrung“ mit und verfügen über dieselbe Qualifikation wie der stellvertretende BKI Mario Schmid.

Ditz und Magin sollen immer dann zum Zuge kommen, wenn BKI Betzel und sein Stellvertreter gleichzeitig verhindert oder nicht vor Ort sind. So soll die Einsatzfähigkeit des Führungsdiensts dauerhaft sichergestellt werden. „Mit Alexander Ditz und Andreas Magin gewinnen wir zwei absolute Praktiker und profunde Kenner unserer Region für den Führungsdienst“, erklärte Brandl.

Bei Gefahrenlage kühler Kopf gefragt

Auch an der Spitze der Facheinheit Gefahrstoffzug (GSZ) gibt es laut Kreisverwaltung zum 1. Juni eine planmäßige personelle Veränderung. Bernd Schneider (Verbandsführer bei der Feuerwehr Germersheim), der die Einheit bereits seit Dezember 2020 als Stellvertretender Einheitsführer mitgeprägt habe, übernimmt die offizielle Führung des Gefahrstoffzugs. Ihm zur Seite steht künftig Elia Rinnert (Wehrführer der Feuerwehr Wörth-Büchelberg) als Stellvertreter. Rinnert ist ebenfalls langjähriger Stellvertreter und leitet den Gefahrstoffzug bereits seit dem 10. Februar und noch bis zum 31. Mai kommissarisch.

Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Betzel erklärte zu den Ernennungen laut Mitteilung: „Spezialeinheiten wie der Gefahrstoffzug erfordern bei Einsätzen mit chemischen, biologischen oder radiologischen Gefahren ein Höchstmaß an Spezialwissen und kühlem Kopf. Bernd Schneider und Elia Rinnert haben in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen, dass sie dieser Verantwortung gewachsen sind.“