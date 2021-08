Nächtliche Stadtbahnen der Linie S51 werden durch Busse ersetzt. Das teilt die Albtal Verkehrsgesellschaft (AVG) mit. Der Streckenabschnitt zwischen Wörth und Germersheim wird von Mittwoch, 1. September, bis Samstag, 4. September, jeweils nachts zwischen 0 und 6 Uhr für den Bahnverkehr gesperrt. Grund dafür sind Brückenbauarbeiten bei Bellheim.

Die betroffenen Züge der Linie S51 enden in den genannten Nächten im Bahnhof Wörth. Zwischen Wörth und Germersheim wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Folgende Züge sind betroffen: Nächte 31. August/1. September bis 2./3. September: S51 84860 (Söllingen ab 23.27 Uhr – Germersheim an 0.57 Uhr). Der Zug endet um 0.23 in Wörth und wird zwischen Wörth und Germersheim durch einen Bus ersetzt.

In der Nacht vom 3. auf den 4. September endet die S51 85750 vom Karlsruher Albtalbahnhof ab 0.42 Uhr, geplante Ankunft in Germersheim um 1.57 Uhr in Wörth um 1.23 Uhr. Auch hier fährt ein Bus als Ersatz nach Germersheim.