Der Ortsgemeinde Winden steht ein Wechsel an der Spitze bevor. Peter Beutel (SPD), seit 2014 Ortsbürgermeister, strebt keine weitere Amtszeit an. Doch zuvor will er mit dem Rat ein Neubaugebiet auf den Weg bringen – und noch vieles mehr.

Peter Beutel wird dann 75 Jahre alt sein und möchte sich schon aus Altersgründen aus der Kommunalpolitik zurückziehen. Beutel ist auch Mitglied im Rat der Verbandsgemeinde Kandel und war