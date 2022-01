Die markante blaue Brücke mitten in Wörth – der Eselsbuckel – wird in der kommenden Woche halbseitig gesperrt. Der Grund: Die Fahrbahndecke muss erneuert werden. Die Arbeiten sollen vier Tage dauern: Von Montag, 10. Januar, bis Donnerstag, 14. Januar. Der Verkehr kann weiter in beide Richtungen fließen, dafür soll eine Ampelanlage sorgen, so die Stadtverwaltung.

Die Stabbogenbrücke wurde ab Februar 2006 errichtet und am 22. Dezember 2006 für den Verkehr freigegeben. Sie ersetzte eine baufällige, Ende der Dreißiger Jahre errichtete Brücke an gleicher Stelle. Dass 15 Jahre nach der Errichtung die Teerdecke erneuert werden muss, sei nichts ungewöhnliches, so die Stadtverwaltung.