Wer lesen kann, ist besser dran: Einige Spaziergänger und Radfahrer, die den Weg an der Bahnlinie zwischen Westheim und Lingenfeld nutzen, haben das aber offenbar verlernt. Vielleicht hat sie aber auch nur die Sonne zu sehr geblendet! Oder sind den Vorbeikommenden die prächtigen Farben der dort blühenden Blumen zu arg in die Augen gestochen?

Apropos Blumen: Den Blühstreifen am Weg hat die Gruppe „Wir für Westheim“ vergangenes Jahr angelegt. Das Saatgut, das die Ortsgemeinde Westheim bezahlt hat, ist aufgegangen. Ein Licht, wem der Blühstreifen dienen soll, müsste eigentlich auch den Spaziergängern und Radfahrern aufgehen. Denn: „Diese Blumen gehören uns! Wir sind auf diese angewiesen!“, steht dort gut sichtbar auf Hinweisschildern. Und wer mit „uns“ gemeint ist, machen Abbildungen klar: Insekten.

Fleißig wie Bienen, pflücken sich Bürger dort aber immer wieder kostenlose Blumensträuße – und machen dann den Abflug. Und das stachelt die Gemeinde und „Wir für Westheim“ gewaltig auf: „Lasst die Blumen für die Bienen stehen und unterstützt die Blumenläden!“, appelliert Westheims Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau. Heinz Rankel von „Wir für Westheim“ moniert, dass die von ihm aufgestellten Schilder regelmäßig umgetreten oder sogar zerstört würden: „Man fragt sich, was die Leute denken?“, so Rankel. Antwort: Sie denken nur an sich. Ein Schelm, der jetzt sagen würde, dass die einen Stich haben. Wie man der Sache den Stachel nehmen kann? Gestochen scharf und stichhaltig formuliert, die Moral von der Geschicht’: Lasst die Schilder! Und klaut Blumen nicht!