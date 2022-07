Die Strukturreform der badisch-pfälzischen Fasnachter hat personelle Folgen. Unter anderem für einen Bellheimer.

Die Vereinigung badisch-pfälzischer Karnevalsvereine mit Sitz in Speyer hat sich eine neue Struktur gegeben. Dies hat unter anderem zu personellen Veränderungen an der Spitze geführt. Zwar vertritt der amtierende Präsident Jürgen Lesmeister (Ramstein) weiterhin den Verein nach außen, aber die neue Funktion des für Organisation und Geschäftsbetrieb zuständigen Geschäftsführer hat der bisherige Vize-Präsident Gerald Bleimaier (Bellheim) übernommen.

Zu neuen Vize-Präsidenten für Baden wurde Dietmar Beck (Mannheim) gewählt und für die Pfalz Andreas Müss (Ludwigshafen) kommissarisch bestimmt. Die Neubesetzungen waren notwendig, da Torsten Vogel (Karlsruhe) bei der letzten Delegiertenversammlung aus beruflichen Gründen sich nicht mehr zur Wiederwahl stellte. Ebenso stellte der bisherige Vize-Präsident Pfalz, Gerald Bleimaier (Bellheim) seine bisherige Aufgabe zugunsten seiner Funktion als neuer Geschäftsführer zur Verfügung.

Veränderungen auch in Baden

Die personellen Veränderungen an der Spitze des Präsidiums hatten auch Auswirkungen auf die jeweiligen Bezirke: Nachdem Harald Weis (Philippsburg) zunächst kommissarisch die Aufgabe des Vorsitzenden des Bezirks Nordbaden innehatte, wurde er bei der letzten Bezirkstagung einstimmig für diese Aufgabe bestätigt. Der 56-jährige Diplom-Verwaltungswirt führt seit 2017 als Präsident die KaGe Narhalla Philippsburg, nachdem er zuvor als Elferrat, Vize-Präsident sowie als Prinz erste Erfahrungen sammeln konnte.

Im Bezirk Vorderpfalz hat der langjährige Vorsitzende der Karnevalsgesellschaft Farweschlucker, Franz Kullack (Ludwigshafen), der seit vielen Jahren auch als zweiter Schatzmeister, Sitz und Stimme im Präsidium hat, kommissarisch nach dem Ausscheiden von Andreas Müss bestimmt. Der 61-jährige Finanzexperte bei der Stadt Ludwigshafen am Rhein gilt als ein Urgestein der Ludwigshafener Fasnacht; er hat sich auch als Trainer und Betreuer der Garden einen Namen gemacht.

Im Westen nicht Neues

Unverändert bleibt dagegen die Situation im Bezirk Mittelbaden und in der Westpfalz, wo die bisherigen Vorsitzenden Thomas G. Schwaab (Karlsruhe) und Peter Schwiewager (Kaiserslautern) in ihren Ämtern im vergangenen Jahr mit Briefwahl aufgrund der Corona-Pandemie in ihren Ämtern bestätigt wurden.