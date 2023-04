Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit 40 Jahren stimmt eine Bläsergruppe an Heiligabend Weihnachtslieder auf dem Turm der St.-Georgskirche an. In diesem Jahr werden die Musiker nicht zu später Stunde hinaufsteigen. Ihre Lieder werden trotzdem zu hören sein – weltweit.

Ihr Auftritt an Heiligabend hat in Kandel eine lange Tradition: Rund 40 Jahre müsste es her sein, so erinnert sich Hans Bauer von der Stadtkapelle, als sich eine Bläsergruppe der Stadtkapelle