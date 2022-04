Zum Glück gibt es dieses Mal im Wörther Einkaufszentrum in der Marktstraße keinen Leerstand. Der Naturkost Bioladen wechselte lediglich die Inhaberin: Die bisherige Mitarbeiterin Elke Burck hat das Geschäft von Traudel Jödicke übernommen.

Diese trug sich vor etwa zwei Jahren schon mit dem Gedanken mit 65 Jahren aufzuhören, nachdem sie über 20 Jahre den Bio-Laden – vorher auch schon in der Altrheinstraße – geführt hatte. Das hatte Elke Burck erfahren, die sechs Jahre in Herxheim in dieser Branche gearbeitet hat. Sie wechselte dann zunächst als Mitarbeiterin nach Wörth.

Die 55-jährige verheiratete Kuhardterin hat eine interessante berufliche Laufbahn hinter sich, wie sie der RHEINPFALZ erzählt. „Mit 14 Jahren begann ich eine dreieinalbjährige Ausbildung als Kfz-Schlosserin bei Daimler und blieb sechs Jahre im Betrieb. Danach absolvierte ich eine Ausbildung als technische Zeichnerin, arbeitete aber nicht in diesem Berufsfeld, sondern übernahm lange Jahre verschiedene Bürotätigkeiten. Auf dem zweiten Bildungsweg machte ich noch eine Ausbildung als Bürokauffrau. Vor etwa acht Jahren wechselte ich dann in die Bio-Branche in Herxheim und arbeitete sechs Jahre dort.“

Jetzt freut sie sich über ihre Selbstständigkeit in Wörth. Die bisherige Inhaberin Traudel Jödicke arbeitet noch in Teilzeit mit, ebenso wie weitere vier Mitarbeiterinnen.

Elke Burck ist sehr angetan von den vielen Stammkunden des Geschäfts, aber auch einigen neuen Kunden, die sie – wie sie sagt – auch durch die sozialen Medien geworben hat. Der Mitarbeiter der RHEINPFALZ konnte sich jedenfalls bei seinem Gespräch von dem großen Kundenandrang überzeugen.

Sie bietet unter anderem täglich frisches Obst und Gemüse, verschiedene frische Brotsorten, Lebensmittel mit einer großen Käsetheke, Kuchen, aber auch Kosmetikartikel an. „Ich setze – soweit es geht – auch auf Regionalität. Bisher bin ich sehr zufrieden mit der Geschäftsübernahme.“