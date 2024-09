Wenn am Samstag ab 18 Uhr das Bienwald Rock-Orchester auf der Kerwe-Bühne an der Mundohalle spielt, werden dort an die 25 E-Gitarren zu hören sein. Unterstützt werden die Musiker im Alter von 6 bis 50 Jahren von einem Bassist und einem Schlagzeuger. Angeführt wird die ungewöhnliche Combo von Sebastian Köhn. Der Minfelder ist selbst Gitarrist und Gitarrenlehrer. Vor gut acht Jahren gründete er das Bienwald Rock-Orchester. Damals war er noch als Musiklehrer bei der Musikschule Kandel aktiv und suchte eine Alternative zum Einzelvorspiel für seine Schüler.

Beim Konzert in Minfeld dürfen sich die Besucher auf Songs von AC/DC, Deep Purple, Green Day und weiteren Legenden der Rock-Szene freuen. Vorbereitet hat sich das Orchester in den vergangenen Wochen im Kulturkeller Kandel mit 4 gemeinsamen Proben. Dazu kam der Einzelunterricht. Mit auf der Bühne wird auch Simon Trenkle sein, der 2023 beim Musikförderprogramm „Jugend musiziert“ den ersten Preis beim Landeswettbewerb in der Solowertung Gitarre (Pop) erreichte – sein Vater spielt den Bass.

Das Bienwald Rock-Orchester hatte schon einige Auftritte und spielte 2023 beim Stadtfest Kandel. Köhn betreibt neben seinem Projekt in der Südpfalz ein ähnliches Orchster in Bühl.

INFO

Bienwald Rock-Orchester, Kerwe Minfeld, Samstag, 7. September, 18 Uhr, Bühne an der Mundohalle.