Unbekannte Täter haben ein Wildbienenhotel auf dem Gelände der Stadtwerke angezündet und vollständig zerstört. Das teilen die Stadtwerke am Dienstag mit. Ein Spaziergänger hat am Sonntag, um 6.50 Uhr, die Feuerwehr Germersheim alarmiert. Das Bienenhotel wurde 2015 von Schülern der siebten Klassen des Goethe-Gymnasiums aufgestellt. Die Stadtwerke hatten hierfür ihr Gelände nahe der Straßenbahn-Haltestelle Germersheim-Süd zur Verfügung gestellt. Seit einiger Zeit haben die Stadtwerke in diesem Gebiet vor allem mit Müll zu kämpfen, sagt eine Mitarbeiterin der Stadtwerke auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Das Ausmaß der Zerstörung sei allerdings neu. Auf eine Anzeige werde trotzdem verzichtet.