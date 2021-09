Bei der Doubletten-Stadtmeisterschaft am Samstag, 4. September, auf dem Bouleplatz am Kandeler Schwanenweiher spielten zehn Teams um den Titel eines Kandeler Stadtmeisters. Nach vier Spielrunden des im Schweizer System gespielten Turniers lagen vier Teams mit drei gewonnenen Spielen an der Tabellenspitze. Verena Bick-Dick und Holger Weimer hatten sich dank der zur Anwendung kommenden Buchholz-Wertung knapp vor ihren drei Konkurrenten behaupten können. Vizemeister wurden Hubert und Tobias Müller vor den Dritten Karl Littig und Manfred Ohler. Das Siegerpodest verfehlten Bruno und Ursula Pfirrmann nur ganz knapp wegen ihrer etwas schlechteren Kugeldifferenz.