Sturzbetrunken, im wahrsten Sinne des Wortes, war ein 36-jähriger aus Kandel, der am Freitagabend mit seinem Fahrrad die Hauptstraße in Winden befuhr. Dort stürzte er ohne Fremdeinwirkung. Bei der Unfallaufnahme ergab der Atemalkoholtest eine Wert von 2,67 Promille. Die Polizisten staunten nicht schlecht, als sie bei der Überprüfung der Personalien feststellten, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl vorlag. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gefahren.