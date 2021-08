Es stritten sich Anwohner in Wörth am Samstag so gewaltig, dass die Polizei dazu geholt werden musste. Diese konnte vermitteln und strafrechtliche Ermittlungen aufnehmen. Währenddessen kam ein 21-jähriger Mann zum Einsatz gefahren und teilte mit, seinen verletzten, am Streit beteiligten Mitbewohner ins Krankenhaus fahren zu wollen. Leider war der junge Mann augenscheinlich völlig betrunken, ein Alkoholtest konnte er nicht mehr durchführen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein eingezogen. Die Autofahrt des 21-Jährigen, welche unter starker Alkoholeinwirkung stattfand, wurde vor Ort von mehreren Zeugen beobachtet. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen sicher in ein Krankenhaus zur Wundbehandlung gebracht.