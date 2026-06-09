Eine 33-jährige Frau hat in Jockgrim mit ihrem Auto eine Verkehrsinsel überfahren. Nach Angaben der Polizei Wörth hatte sie am frühen Montagmorgen auf der L540 in einer Rechtskurve auf ihr Mobiltelefon geschaut und war nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei überfuhr sie mit dem linken Reifen die Verkehrsinsel, wobei der Reifen platzte. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch fest. Ein Atemtest ergab 1,67 Promille. Die Polizei stellte den Führerschein sicher und ließ der Frau auf der Dienststelle eine Blutprobe entnehmen. Der Unfall passierte gegen 4.30 Uhr auf der Strecke von Jockgrim nach Wörth. Die Verkehrsinsel blieb unbeschädigt. Gegen die 33-Jährige leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.