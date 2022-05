Am Dienstag gegen 18.20 Uhr fuhr eine Polizeistreife an der A-65-Anschlussstelle Wörth-Dorschberg in Richtung Karlsruhe vorbei und bemerkte eine Autofahrerin, die an der Einmündung stand und mit einem Handy telefonierte. Bei der Kontrolle der 55-jährigen Frau nahmen die Beamten direkt starken Atemalkoholgeruch wahr und führten einen Alkoholtest bei der Frau durch. Das Ergebnis: 1,74 Promille. Es wurden ihr eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen sie eingeleitet, heißt es im Polizeibericht.