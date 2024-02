Eine Verkehrskontrolle hat Folgen für einen 26-Jährigen. Um kurz nach Mitternacht stellten Polizisten bei einer Verkehrskontrolle am Auto zwar keine technischen Mängel fest, jedoch nahmen sie deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Alkotest des 26-jährigen Fahrers ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Das Auto wurde abgestellt, der Autofahrer zur Dienststelle gebracht. Bei den Angaben zu seinem Führerschein machte der Autofahrer zunächst widersprüchliche Angaben, weshalb die Polizisten parallel recherchierten. Das Ergebnis: Der 26-Jährige hatte seinen Führerschein aufgrund eines Trunkenheitsdeliktes bereits abgegeben. Ein gerichtsverwertbarer Alkotest auf der Dienststelle bestätigte eine Alkoholisierung von 0,7 Promille. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Verbindung mit der Ordnungswidrigkeit wird der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Die Führerscheinstelle wird ebenfalls informiert. Die Erlangung eines Führerscheins in naher Zukunft dürfte nach Angaben der Polizei aufgrund des Fehlverhaltens viel schwieriger werden.