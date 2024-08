Sonntagabend kollidierte ein 43-jähriger Radfahrer aus Kandel mit einem geparkten Wagen. Er stürzte und verletzte sich dabei leicht, so die Polizei. Am Unfallort in der Zeppelinstraße bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Dem 43-Jährigen wurde eine Blutprobe für das eröffnete Strafverfahren entnommen.