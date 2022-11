Da hatte jemand offensichtlich Zielwasser getrunken: Ein 56-Jähriger aus Kandel war am Samstagabend gegen 23.45 Uhr auf der K15 in Richtung Langenberg unterwegs. An der dortigen Einmündung fuhr er geradeaus über die Einmündung, so dass er mit einem Hoftor auf der gegenüberliegenden Straßenseite kollidierte. „Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurden den Beamten schnell klar, was die Ursache für den Unfall gewesen sein könnte“, heißt es im Bericht der Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und dem Mann eine Blutprobe entnommen