Im Bereich Landau, Jockgrim und Kandel kommt es laut Polizeibericht vermehrt zu sogenannten Schockanrufen bei älteren Menschen. Dabei handelt es sich um Betrugsversuche. Es wird zum Beispiel vorgegeben, ein Familienmitglied sei an Corona erkrankt. „Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten“, warnt die Polizei. Und: „Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, zum Beispiel Nachbarn oder nahe Verwandte. – Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.“ Darüber hinaus soll man die Polizei informieren, etwa die Polizeidirektion Landau unter der Telefonnummer 06341287-0.