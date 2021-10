In den letzten Tagen kam es wieder vermehrt zu Anrufen von Betrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgaben. Die Masche: In den Telefonaten mit meist älteren Menschen werden diese vor bevorstehenden Einbrüchen gewarnt. Die falschen Polizisten fordern ihre Gesprächspartner dazu auf, Schmuck auszuhändigen. Zur angeblichen Bestätigung würde man die Angerufenen mit der Rufnummer „110“ anrufen. In den bislang bekannten Fällen handelten die Angerufenen alle richtig und ließen sich nicht auf den Betrug ein. Die Polizei weist darauf hin, dass sie niemals nach Schmuck oder Bargeldverhältnissen fragt oder Sachen vorsichtshalber abholen möchte. „Bleiben sie skeptisch und aufmerksam“, fordern die Polizisten der Inspektion Wörth die Kreisbewohner auf. Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Präventionsseite der Polizei unter https://s.rlp.de/rJDWx.