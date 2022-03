Mehrere Kirchengemeinden bieten Andachten an, damit Menschen für den Frieden in Europa, vor allem in der Ukraine, beten können. In der katholischen Pfarrei Heilige Vierzehn Nothelfer ist die Kirche St. Leo in Schaidt täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, ebenso die Kirche St. Laurentius in Minfeld. In der St. Pius-Kirche in Kandel lädt der Gemeindeausschuss zum halbstündigen Friedensgebet am Freitag, 11. März um 18.30 Uhr. Ebenso ist die Kirche täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. In Minfeld ist am Mittwoch, 10. März, 18.30 Uhr, in der katholischen Kirche ein ökumenisches Friedensgebet geplant. In der St. Martins-Kirche Steinweiler findet am Donnerstag, 10. März, 19.30 Uhr ein ökumenisches Gebet statt.

Die protestantische Gemeinde Erlenbach lädt jeden Dienstag, 18 Uhr, ins Paul-Fagius-Zentrum zum Friedensgebet ein. In der Germersheimer Versöhnungskirche dreht sich in der Reihe „KlangRaumKirche“ am 16. März, 19 Uhr, alles um das Thema „Zeiten-Wende“. In Kandel findet immer donnerstags, 19 Uhr, ein Friedensgebet in der evangelischen St. Georgskirche statt. In Maximiliansau ist ein Friedensgebet am

Mittwoch, 9. März, 19 Uhr, im Pestalozzihaus, Tullastraße 30, geplant. Ein ökumenisches Gebet richten die Kirchengemeinden am Sonntag, 6. März, um 17 Uhr in der katholischen Kirche in Sondernheim statt.