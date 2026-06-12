Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) hat den Rülzheimer Campingplatz zertifiziert. Die Anlage, offiziell „Camping Resort Rülzheim“ genannt, erhielt von dem Fahrradclub die Auszeichnung als „Bett+Bike“-Platz. Das hat der Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim mitgeteilt.

Damit zählt der Campingplatz ab sofort zu den Unterkünften im Landkreis Germersheim, die speziell auf die Bedürfnisse von Radreisenden ausgerichtet sind. Um die Auszeichnung zu erhalten, müssen Campingplätze und Unterkünfte verschiedene Kriterien erfüllen, die den Aufenthalt für Radfahrende besonders angenehm machen, erläutert Südpfalz-Tourismus. Dazu zählen unter anderem sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, Trockenmöglichkeiten für Kleidung und Ausrüstung, Werkzeug für kleinere Reparaturen sowie Informationen zu Radwegen, Werkstätten und Ausflugszielen in der Umgebung. Zudem müssen radreisende Gäste auch für nur eine Nacht willkommen sein.

Initiiert und organisiert worden sei die Prüfung durch die Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus des Landkreises Germersheim, so Südpfalz-Tourismus.