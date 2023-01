Das Social-Media-Team der Berufsbildenden Schule in Germersheim und Wörth (BBS) übernimmt am Dienstag, 31. Januar, den Instagram-Kanal der Kreisverwaltung Germersheim. Die BBS wird sich auf kreis.germersheim den mehr als 2100 Followern präsentieren. Insbesondere mit Videobeiträgen, aber auch mit Foto-Reportagen und Interviews verspricht die Schule Einblicke in den Alltag der BBS. Alle Beiträge werden in einem „Highlight-Ordner“ dauerhaft auf Instagram abrufbar bleiben.

„Wir haben großes Vertrauen in die Arbeit der BBS“, teilt Landrat Fritz Brechtel mit. Anschließend wolle man evaluieren, ob beide Seiten von einer zusätzlichen Reichweite in den Zielgruppen profitieren konnten.

Für Schulleiter Alexander Ott kommt die Insta-Übernahme zur richtigen Zeit: „Am Donnerstag, 9. Februar, finden in Wörth und in Germersheim in der Zeit von 17 bis 19 Uhr Informationsabende statt.“ Die Insta-Aktion biete eine Gelegenheit sich vorab einen Eindruck von der Schule zu verschaffen. Die „Übernahme“ beginnt am Morgen und endet gegen 19 Uhr. Geplant sind in etwa zehn Instagram-Beiträge.