Wer zwischen 15 und 18 Jahre ist und Lust hat Berlin zu entdecken, der hat in den Herbstferien dazu Gelegenheit. Die Jugendförderung des Jugendamts Germersheim veranstaltet für Jugendliche aus dem Landkreis Germersheim vom 13. bis 17. Oktober eine politische Bildungsreise nach Berlin. Während der Reise stehen neben dem Erkunden der Stadt unter anderem Besichtigungen und Gespräche auf dem Programm, die sich mit der deutschen Geschichte und der politischen Gegenwart beschäftigen. Darunter ist beispielsweise ein Zeitzeugengespräch im ehemaligen Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen oder eine Führung im Museum Blindenwerkstatt Otto-Weidt, ein Ort des Widerstands gegen das NS-Regime, geplant. Auch ein Besuch des Bundestags steht auf dem Programm. Die Gruppe wird in einem Tagungshaus in einer Art Wohngemeinschaft leben und sich teilweise selbst versorgen. Die Teilnahme kostet 240 Euro pro Person (für Juleica-Inhaberinnen und -Inhaber 210 Euro) und beinhaltet An- und Rückreise mit der Bahn, vier Übernachtungen im Mehrbettzimmer, Frühstück sowie Eintrittsgelder laut Programm. Weitere Informationen und Anmeldung auf der Webseite der Kreisverwaltung unter www.kreis-germersheim.de/berlinfahrt, telefonisch bei Lara Anslinger unter 07274 533900, E-Mail: kreisjugendpflege@kreis-germersheim.de.