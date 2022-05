„Spitze“ – „Klasse“ – „Prima“ – lauteten die Stimmen der Besucher des Benefizkonzertes, das die Mainzer Hofsänger zugunsten der Tafel Wörth in der Kirche St. Theodard vor über 300 Gästen darboten. Uschi Bisanz, der Vorsitzenden der Tafel Wörth war es gelungen, die Sänger auch nach Wörth zu einem Benefizkonzert zu holen – in Zusammenarbeit mit Lotto Rheinland-Pfalz. Dafür musste sie als Veranstalter viel Einsatz zeigen, denn der Spendentopf sollte bereits vor dem Konzert durch Sponsorengelder oder Spenden mit mindestens 2000 Euro gefüllt sein, wie der bei der Lotto-Stiftung zuständige Friedhelm Hommen erläutert. Schließlich hatte Bisanz von zahlreichen Firmen Spenden als Werbeträger auf den Plakaten, im Programmheft und auf den Flyern erhalten. Zusammen mit den Eintrittsgeldern von über 4000 Euro, dem Sektempfang und Brezelverkauf der KFD St.Theodard und nach Aufrundung des Erlöses durch die Lotto-Stiftung konnte sie durch deren Vertreter Jochen Schröter einen Scheck in Höhe von 13 500 Euro am Ende des Konzertes unter dem Applaus der Besucher in Empfang nehmen. „Ein großartiges Ergebnis“ nannte es Schröter.