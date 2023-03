Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Gartenschau findet nach einem Jahr Zwangspause wieder statt. Allerdings wegen Corona später und etwas anders als gewohnt. Was die Besucher neben einer eigens aufgebauten Teststation sonst noch so alles am Wochenende erwartet.

Die Bellheimer Gartentage (Begata) finden nach der coronabedingten Pause im vergangenen Jahr nun wieder statt, zum elften Mal. Wegen zu hoher Infektionszahlen wurde die dreitägige Veranstaltung im Spiegelbachpark