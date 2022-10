Ein 25-jähriger Mann wurde am Montag um 11.45 Uhr von den Polizeibeamten in der Rheinzaberner Straße auf seinem E-Scooter kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei dem Fahrer Anzeichen auf einen aktuellen Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt. Ein Vortest bestätigte den Verdacht auf den Einfluss von Canabis-Produkten. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, so die Polizei.