Mitglieder unter 18 Jahren und Rentner zahlen monatlich künftig 50 Cent mehr Beitrag, Mitglieder über 18 einen Euro. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung der Handballabteilung des TV Wörth einstimmig beschlossen. Die Abteilung hat laut ihrem Leiter Helmut Wesper derzeit 592 Mitglieder. Weil die erste Männer-Mannschaft verletzungsbedingte Ausfälle zu verkraften hat beziehungsweise in einem Fall unklar ist, ob ein Spieler weitermacht, müssen Eigengewächse aus der A-Jugend oder der zweiten Mannschaft wieder eingebaut werden, hieß es. Das Saisonziel, so wie bei der zweiten Mannschaft: Klassenerhalt. Aufsteigen hingegen will die zweite Damenmannschaft. Der Ressortleiter männliche Jugend, Nicki Beyerle, berichtete von der künftigen Spielgemeinschaft der A- und B-Jugend mit Kandel. Insgesamt sollen in der kommenden Saison acht männliche Jugendmannschaften an den Start gehen und sechs weibliche. Rückblickend auf die vergangene Saison hieß es, dass coronabedingt bei den Aktiven 98 Spiele verlegt werden mussten. Zudem hätten zwei aktive und 58 Jugendspiele – von 138 - nicht absolviert werden können.